Эпический фильм ЭР100 «Правда и справедливость» выходит на экраны

Сегодня, 20 февраля, состоится премьера снятого в честь столетия Эстонской Республики художественного фильма «Правда и справедливость». Кинокартина режиссера Танеля Тоома завершит программу фильмов ЭР100. Фильм появится на экранах кинотеатров по всей Эстонии с 22 февраля.
По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, кинокартина по произведению А. Х. Таммсааре является идеальным финалом для программы фильмов ЭР100. «Фильмы, созданные в честь столетия Эстонии, сопровождал феноменальный успех, однако ни один из фильмов не ожидался с таким нетерпением. Несмотря на то, что в фильме мы отправимся в прошлое, я уверен, что в нем будут затронуты и темы, близкие нынешним жителям Эстонии», – добавил Рохумаа.
«Мы с нашей командой завершили работу. Теперь посмотрим, как примут его зрители. Надеемся на лучшее», – сказал продюсер фильма Иво Фельт.
Новому хозяину хутора Варгамяэ приходится тяжело трудиться, бороться с задиристым соседом и собственными убеждениями, чтобы скудную и невозделанную землю сделать плодородной, а также помочь правде и справедливости восторжествовать в забытом богом месте.
В фильме снялись Прийт Лоог, Прийт Выйгемаст, Майкен Шмидт, Симеони Сундья и Эстер Кунту. Режиссер и постановщик фильма – Танель Тоом, оператор – Рейн Котов, художник – Яагуп Роомет, продюсер – Иво Фельт.
Фильм будет показан с субтитрами на русском и английском языках.
Фильм был снят в честь сотого дня рождения Эстонской Республики. В создании фильма поддержку оказал предприниматель Армин Кару, а также партнеры Auto Forte и Jetoil.