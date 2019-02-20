Эпический фильм ЭР100 «Правда и справедливость» выходит на экраны

По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, кинокартина по произведению А. Х. Таммсааре является идеальным финалом для программы фильмов ЭР100. «Фильмы, созданные в честь столетия Эстонии, сопровождал феноменальный успех, однако ни один из фильмов не ожидался с таким нетерпением. Несмотря на то, что в фильме мы отправимся в прошлое, я уверен, что в нем будут затронуты и темы, близкие нынешним жителям Эстонии», – добавил Рохумаа.