Бронепоезд Wabadus сделает остановку в Антсла

«Освободительная война является одним из важнейших этапов в истории рождения нашего государства, и поэтому важно продолжать о рассказывать об этом событии», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.

По словам старейшины волости Антсла Курмета Мюйрсеппа, остановка бронепоезда в Антсла является замечательной возможностью ближе ознакомиться с военной техникой, игравшей важную роль в Освободительной войне. «Особенно важным это является для нашей молодежи. Жители Антсла благодарны авторам идеи воссоздания бронепоезда Wabadus, а также тем, кто претворил ее в жизнь», – добавил Мюйрсепп.

Мероприятия в Антсла, посвященные 100-летию Освободительной войны:

С 22 по 28 февраля бронепоезд будет открыт для посетителей с 11 до 18 часов, а 24 февраля – с 8 до 14 часов.

22 февраля в 18 часов в здании школы Кайка будет отмечаться годовщина Эстонской Республики.

23 февраля в 11 часов состоится пеший поход от бронепоезда до здания школы Кайка, протяженность маршрута составляет около 11 километров.

24 февраля в 7:33 у памятника Освободительной войне в Антсла состоится торжественное построение Кайтселийт, на которое приглашаются все заинтересованные.

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль отметил, что тур бронепоезда по Эстонии продлится до конца 2019 года. «К новым пунктам назначения бронепоезд отправится после прохождения технического обслуживания и пополнения выставки и обязательно предложит посетителям новые впечатления», – добавил Лилль.

На ближайшие месяцы запланированы следующие остановки бронепоезда: 21-28 февраля на железнодорожной станции Антсла;

1-10 марта на станции Выру;

21-31 марта на станции Пиуза;

1-7 апреля на станции Вериора;

8-21 апреля на станции Пылва.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был создан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.