В Таллиннском доме искусства ярко закрыли художественную и музыкальную программы ЭР100

24 февраля в Таллиннском доме искусства состоялось праздничное завершение художественной и музыкальной программ ЭР100. Всего в честь столетия Эстонской Республики состоялось более 150 событий в области искусства и было написано более 50 часов новой музыки.
«В период празднования юбилея страны мир музыки и искусства Эстонии стал еще более ярким и звучным», – отметил руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Я очень рад, что совместное празднование сотого дня рождения Эстонии вдохновило так много художников и музыкантов. Каждое из созданных произведений стало уникальным и было очень тепло принято публикой как в Эстонии, так и за рубежом», – добавил Рохумаа.
Фотогалерея мероприятия находится ТУТ. Автор фото Арон Урб/ ЭР100.
По мотивам произведений из музыкальной программы ЭР100 Сандер Мёльдер написал новую композицию, в сопровождении которой на мероприятии были исполнены фрагменты из балета «Керес», созданного по случаю столетия Эстонской Республики. На мероприятии можно было также ознакомиться с одной из последних выставок художественной программы ЭР100 – персональной выставкой Лийны Сийб «Политика рая». Выставка будет открыта до 14 апреля.