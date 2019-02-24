В Таллиннском доме искусства ярко закрыли художественную и музыкальную программы ЭР100

«В период празднования юбилея страны мир музыки и искусства Эстонии стал еще более ярким и звучным», – отметил руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Я очень рад, что совместное празднование сотого дня рождения Эстонии вдохновило так много художников и музыкантов. Каждое из созданных произведений стало уникальным и было очень тепло принято публикой как в Эстонии, так и за рубежом», – добавил Рохумаа.