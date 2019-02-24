В 20:19 состоится общеэстонская акция «ОБНИМЕМСЯ В 20:19!»

Сегодня, 24 февраля, по всей Эстонии проходят мероприятия в честь 101-й годовщины Эстонской Республики. Второй год подряд состоится и акция объятий, которой жителей Эстонии призывают поздравить и обнять друг друга в 20:19. Акция объятий впервые состоялась в прошлом, юбилейном, году в 20:18.
«Жители Эстонии организовали в юбилейном году тысячи подарков и событий, положительные впечатления от которых сплотили нас. Это достижение заслуживает того, чтобы его отметить!» – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Общеэстонская акция объятий – это замечательный способ отпраздновать сегодняшний важный день и отблагодарить дорогих нам людей за то, что они рядом с нами», – добавил Рохумаа.
Впервые призыв дарить друг другу объятия в честь дня рождения Эстонской Республики сделал дирижер и председатель правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва. В юбилейном году ЭР100 акция объятий состоялась 24 февраля в 20:18.
Все события 24 февраля:
- В 7:34 состоится торжественная церемония подъема государственного флага в Губернаторском саду на Тоомпеа
- В 9:00 состоится возложение венков к подножию монумента победы в Освободительной войне.
- В 10:00 состоится торжественное богослужение в церкви Каарли в Таллинне.
- В 12:00 состоится парад Сил обороны Эстонии на площади Вабадузе в Таллинне.
- В 13:30 состоится вручение премий в области науки, культуры, спорта, а также языковой премии имени Ф. Й. Видеманна в зале Академии наук Эстонии.
- В 18:00 состоится праздничный концерт и прием президента по случаю годовщины Эстонской Республики в концертном зале «Эстония».
- в 20:30 на площади Исландии в Таллинне пройдет праздник под открытым небом «Узоры времени». Мероприятие является подарком города по случаю дня рождения Эстонии, вход для всех бесплатный.
В честь годовщины Эстонской Республики по всей Эстонии проходят различные праздничные события: www.ev100.ee/et/tahistame-koos-eesti-sunnipaev-kogukondades-2109.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.