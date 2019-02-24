В 20:19 состоится общеэстонская акция «ОБНИМЕМСЯ В 20:19!»

«Жители Эстонии организовали в юбилейном году тысячи подарков и событий, положительные впечатления от которых сплотили нас. Это достижение заслуживает того, чтобы его отметить!» – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Общеэстонская акция объятий – это замечательный способ отпраздновать сегодняшний важный день и отблагодарить дорогих нам людей за то, что они рядом с нами», – добавил Рохумаа.