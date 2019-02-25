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Бронепоезд Wabadus продолжает свой путь по стране

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Stseen lavastusest «Ehmatusest sündinud rahvas».

ФОТО: Gabriela Liivamägi

Зимние игры в самоуправлениях, выход книги к столетию эстонской полиции, экскурсии по бронепоезду. Чем заняться на этой неделе - читайте в нашем традиционном обзоре событий. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

  • Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

  • В 16 часов в Таллиннском государственном архиве состоится презентация произведения, входящего в книжную серию ЭР100, «100 лет полиции Эстонии». С автором книги Кюлло Арьякасом будет беседовать генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
  • Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

  • Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

  • Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

  • Бронепоезд номер 7 Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Выру. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.

СУББОТА, 2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

  • Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Выру. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
  • В 17 часов в национальной опере «Эстония» пройдет постановка «История Эстонии. Народ, рожденный от испуга». Время действия постановки Национальной оперы «Эстония» и Kanuti Gildi SAAL из театральной серии ЭР100 «История века» – 1960-1970 годы.

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