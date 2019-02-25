Бронепоезд Wabadus продолжает свой путь по стране

Зимние игры в самоуправлениях, выход книги к столетию эстонской полиции, экскурсии по бронепоезду. Чем заняться на этой неделе - читайте в нашем традиционном обзоре событий.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
- В 16 часов в Таллиннском государственном архиве состоится презентация произведения, входящего в книжную серию ЭР100, «100 лет полиции Эстонии». С автором книги Кюлло Арьякасом будет беседовать генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
- Бронепоезд номер 7 Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Выру. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
СУББОТА, 2 МАРТА
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Выру.
- В 11 часов на железнодорожной станции Выру состоится торжественная встреча бронепоезда. На мероприятии будет исполнен гимн, выступит духовой оркестр, с речью выступит мэр Выру.
- В 9 часов в Кадрина по случаю годовщины Эстонской Республики состоятся 35 зимние игры местных самоуправлений Эстонии, которые продлятся до 3 марта.
- 2 марта из находящегося во Флориде порта Fort Lauderdale в восьмидневный круиз по Карибскому морю отправится судно Adventures of the Sea, на котором пройдут эстонский праздник танца, праздник песни и вечера эстонского кино.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
- Бронепоезд номер 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Выру. Поезд и расположенная в нем выставка будут открыты для посетителей с 11 до 18 часов.
- В 17 часов в национальной опере «Эстония» пройдет постановка «История Эстонии. Народ, рожденный от испуга». Время действия постановки Национальной оперы «Эстония» и Kanuti Gildi SAAL из театральной серии ЭР100 «История века» – 1960-1970 годы.