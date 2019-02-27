В свет вышел обзор «100 лет полиции Эстонии»

«Как в период начала собственной государственности, так и в 1990-е годы потребовалось значительное количество времени, чтобы создать отвечающую государственным потребностям и общественным ожиданиям рабочую культуру полицейской организации», – сказал автор книги Кюлло Арьякас. По его словам, развитие работы полиции по борьбе с преступностью за последние сто лет можно охарактеризовать словами «от поимки конокрадов до выявления киберпреступников».

По словам члена руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тийта Пруули, охрана правопорядка является той областью, которая в той или иной мере касается всех нас. «Книга знакомит нас с развитием этой области в течение двух важных периодов в истории становления независимости нашей страны», – отметил Пруули. «Дом делает домом чувство безопасности, и наши правозащитники непрерывно работают во имя того, чтобы наша страна была местом, в котором надежно и безопасно жить», – добавил он.

В книге «100 полиции Эстонии» представлен обзор периодов собственной государственности с 1918 по 1940 год и с 1991 по 2018 год, основное внимание уделяется работе полиции.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано более 40 произведений книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на страницеwww.ev100.ee/ev100-raamatusari.